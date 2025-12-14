サッカーの全日本大学選手権は13日、北九州市の黒崎播磨陸上競技場などで決勝ラウンドが始まり、九州大学リーグ王者の福岡大は国士舘大に0−2で敗れた。同リーグ2位の九産大も明大に0−4で完敗した。決勝ラウンドは16チームが各組4チームずつに分かれて総当たり戦を行い、各組上位2チームが決勝トーナメントに進出する。福岡大は15日に日大、17日は日体大と対戦。九産大は15日に東洋大、17日は東海学園大と戦う。福岡大は「関