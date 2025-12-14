【ホノルル（米ハワイ州）鬼塚淳乃介】ソフトバンクの大津亮介投手（26）が12日（日本時間13日）、4年目を迎える来季の最低限のノルマに2桁勝利を掲げた。過去2シーズンは先発で7勝、6勝。「2桁（勝利）は絶対。通過点だと思っている」と力を込めた。先発転向1年目の2024年は6月までに6勝を挙げながら、体力不足で失速。今季は7月下旬から6勝をマークしたが、前半の不調が響いた。「（先発での）2年で全部経験できた。来季は1