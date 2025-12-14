ボクシング世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥選手が13日、那須川天心選手に勝利し、WBC世界バンタム級王座を獲得した弟・拓真選手についてコメントしました。この日、井上選手は今月27日にサウジアラビアで開催されるアラン・ピカソ選手との対戦に向けて公開練習を行い、弟・拓真選手を相手にマスボクシングやミット打ちなどキレのある動きを見せました。取材対応では、王座を獲得した拓真選手の勝利について聞かれ「