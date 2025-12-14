東京女子プロレス１３日のタイ・バンコク大会で、プリンセス・オブ・プリンセス王者の渡辺未詩（２６）が、?タイ人初の女子プロレスラー?ことマッチャを下し、Ｖ３に成功した。地元の声援を受けて果敢に攻めてくるマッチャに対し、渡辺は持ち前のパワーを駆使して序盤のペースを握る。だが、マッチャに髪の毛をつかまれ、場外戦ではイスにたたきつけられてしまう。さらにエプロンからのダイビングボディーアタックを受けるなど