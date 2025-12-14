映画監督の原田眞人（はらだ・まさと）さんが８日午前０時３９分、都内の病院で死去したと業務提携していた芸能事務所「つばさプロジェクト」が１３日、発表した。７６歳だった。監督として社会派作品から娯楽作品まで幅広く手掛け、俳優、小説家、映画評論家などマルチに才能を発揮。葬儀は妻の原田瑞穂さんが喪主を務め、近親者のみで執り行い、後日、お別れの会を予定している。原田さんと８本でタッグを組んだ“盟友”の俳