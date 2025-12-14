伝統の箱根駅伝は来年１月２、３日に第１０２回大会を迎える。スポーツ報知では出場する全２１チームを連載で特集する。第６回は早大。＊＊＊＊＊＊＊１５年ぶりの箱根制覇のチャンスはある。早大は出雲２位、全日本５位。出雲２区９人抜き区間賞の主将・山口智、全日本８区日本人最高記録の工藤、スーパールーキー鈴木が“３本柱”。花田監督は「優勝するためには往路で勝たなければならない」とレースプランを明かす。前回