クラーク高サッカー部の２年生４選手が、タイでの短期留学に臨む。ＤＦ河合大地主将、ＭＦの鈴木凜太、石山奏、樋口輝星が２０日に日本を出発。同国１部・ラチャブリの練習に参加するなど、３０日までサッカー漬けの日々を過ごす。現役時、アジアを中心に２２の国と地域でプレーした伊藤壇監督（５０）の協力で得られた機会を有意義なものとし、来年以降の飛躍へとつなげていく。クラークの４選手とも初めてとなるタイへの短期