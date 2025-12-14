「新馬戦」（１３日、中山）２番手を追走した５番人気のベンヴェヌータ（牝２歳、父ロゴタイプ、母スターズバース、美浦・辻）が直線で２馬身抜け出して初戦を飾った。石橋脩は「後ろ脚を落とし気味にゲートを出たが、前で運んだ方が良さそうだったので前へ。勝負どころの動きも良く、距離が延びても大丈夫そう。テンションが今後の鍵ですね」と気性面を課題に挙げた。辻師は「テンションの高さがどうかと思っていましたが、