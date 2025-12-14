JR大宮駅からニューシャトルで1駅、さいたま市にある「鉄道博物館」は、大人も子どもも見て・学んで・楽しめる人気スポットです。さまざまな展示や体験スポットがあり、なかには抽選アプリを利用しなければ体験できないプログラムも。この記事では、鉄道博物館へ行く前に確認しておきたいことや、職員がおすすめする「ここは行っておきたい」スポット、オリジナルのお土産などを紹介します。【参考記事】「鉄道博物館」ってどんな