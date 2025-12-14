人が、ときとして普段とはまったく違う行動をとるのはなぜなのか。そして、それは果たして偽りの自分なのか。それとも本当の自分なのか――。「パーソナル・プロジェクト」のために自ら選択して行動する人間心理を、心理学分野で世界的に有名な研究者がわかりやすく解説する。※本稿は、心理学者のブライアン・R・リトル著、英日翻訳者の児島修訳『ハーバードの心理学講義』（大和書房）の一部を抜粋・編集したものです。外向型の