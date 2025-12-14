憧れの別荘地に家を建てて、いつか悠々自適に暮らしたい――。そんな思いで購入した土地が、自分の死後、遺された家族に悲劇をもたらすこともある。実際にあった事例をもとに、虎ノ門法律経済事務所横須賀支店の中村賢史郎弁護士に話を聞いた。（ライター岩田いく実、監修／虎ノ門法律経済事務所中村賢史郎弁護士）「えっそんな土地あったっけ？」亡父が残した那須高原の土地「夢の別荘ライフ」「老後の悠々自適な生活」――。