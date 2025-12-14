寝ている飼い主を起こす猫【漫画を読む】寝ている飼い主を起こす猫だが…!?先日、『色々な起こし方』と題した漫画をX(旧Twitter)で公開したのは、愛猫・キュルガとの何気ない日常を創作漫画として描いているキュルZ(@kyuryuZ)さん。Xのフォロワー数は90.1万人(2025年12月8日現在)、今回紹介する漫画も10万いいね(2025年12月8日現在)を超える人気漫画家だ。『色々な起こし方』01寝ているフータの肩をトントンと叩いて、必死に起こそ