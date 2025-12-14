ドイツでは多くの重要な経済研究所が12月11日にそれぞれ発表した冬季の経済予測報告で、米国向け輸出の大きな落ち込みなどの影響で、2025年のドイツ経済は0.1%の成長にとどまるとの見方を示しました。秋季に予測した0.2%の成長率を再び下方修正しました。報告は、「米国が広範囲の追加関税を続けていることが、世界の経済と貿易の大きな重圧になっている。同時に、ドイツ経済も深刻な構造転換の真っ只中にある」と指摘し、GDPの伸