日本ハムの育成ドラフト1位・常谷拓輝内野手（21）が13日、札幌市内で行われた出身チームの「札幌栄リトルシニア」による激励会に参加した。約110人の関係者に背中を押され、「なかなかこういう機会はなかったので、凄く感謝している。プロの世界で活躍して恩返ししたい」と気持ちを新たにした。常谷は中2から同シニアに所属。この日は、当時の仲間やコーチらも参加し、旧交を温めた。当時の一番の思い出も「僕はしょっちゅう