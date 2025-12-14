日本ハムの水谷が札幌市内でのクリスマストークショーに登場した。こだわりを持つネイルについて語り、爪は赤と白を交互に塗るクリスマスデザインに。季節感があふれ「白いところは雪をイメージした。こう見えて風情を感じたいタイプ」と笑った。来季は「トリプルフォーを目標にしている」と444打席以上を掲げ、初の規定打席に到達を目指す。