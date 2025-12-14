14日放送の特番『誰も知らない明石家さんま 第11弾』で、明石家さんまさん（70）が日本を代表する資産家・前澤友作さんの豪邸にテレビ初潜入します。■息子・二千翔さんの結婚式でのスピーチをほぼノーカットで大公開さんまさんの知られざる一面を掘り起こす特番『誰も知らない明石家さんま』。第11弾となる今回は、息子・二千翔さんの結婚式にさんまさんが出席する様子を、番組が独占取材。さんまさんが放った抱腹絶倒のスピーチ