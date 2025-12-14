「新馬戦」（１３日、阪神）２番人気のダノンハドソン（牡２歳、父レイデオロ、母ダノンチェリー、栗東・池江）が、最後方追走から３角で一気に動いて先頭に立つと、最後は外から並び掛けてきた１番人気アルジェンテーラとのたたき合いを首差で制した。Ｃ・デムーロは「ゲートの出が遅く、スローペースで馬も後ろで物見をしていたので、先頭で競馬をしました。直線も物見をしていたけど、後ろから馬が来たらハミを取って走っ