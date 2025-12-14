「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）未勝利Ｖから２歳女王を目指すギャラボーグは土曜朝、栗東坂路で息を整えた。吉松助手は「先週は気が入っていましたけど、今週はリズム良く調整できました。牝馬の割に馬格があって、来た時から期待していました。川田騎手も前より好感触でしたし、楽しみです」と力を込めた。