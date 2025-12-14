「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）無傷３連勝でのＧ１制覇を狙うマーゴットラヴミーは土曜朝、栗東坂路を駆け上がって大一番に備えた。小林師は「落ち着いたなかでも元気いっぱい。エネルギーが満ちあふれています」と手応えをにじませつつ、「馬の特徴だけ伝えて、あとはジョッキーに任せます」と武豊に託した。