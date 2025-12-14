ハワイ優勝旅行に参加しているソフトバンクの大津が12日（日本時間13日）、来季の2桁勝利と体重70キロ超えボディーへの進化を掲げた。「僕の場合はシンプルに細いので。増量と筋力アップが手っ取り早いと思う。今の体でやっても限界がある。キャンプぐらいまでに70（キロ）行けたら」先発転向1年目で7勝を挙げた昨季は前半だけで6勝。今季は後半戦だけで6勝した。「2桁は絶対に。通過点だと思ってます」と自らに課している。