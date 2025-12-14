「香港マイル・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）いよいよ、ラストラン。ソウルラッシュは１３日、オールウェザーコースを１周し、レース前日の最終調整を終えた。池江師は「普通キャンターです。適度に気合も乗って前進気勢もあって、フォームも滑らか。いい頃のいい状態」と仕上げに胸を張る。過去２年、香港で??着と適性を示し、「パワータイプなので、この間のマイルＣＳのような高速馬場よりもいい」と舞台を歓迎する。