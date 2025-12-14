日本ハムが来春キャンプ後の2月27日に、来春のWBCに出場する台湾代表と交流試合を行うことが13日、分かった。同28日には台湾・味全との試合も予定されている。所属する古林睿煬（グーリン・ルェヤン）と孫易磊（スン・イーレイ）の両右腕が台湾代表入りする可能性もあり、“同門対決”も期待される。来季もリーグ優勝を争うことが予想されるソフトバンクも2月25日に台湾・中信、同26日に台湾代表と交流試合を行う予定で、近