「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）スターアニスの高野友和調教師が阪神ＪＦへの意気込みを語った。以下、主な一問一答。◇◇−土曜朝のメニューは。「角馬場で運動しました。追い切った後もテンションが変わらず穏やかで、とてもいいと思います」−馬体重の増減は。「前走は４７８キロでしたが、この馬は不思議と競馬場で減らないんですよね。なので、数字はあまり気にしません」−前走から変化はあるのか