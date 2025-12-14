◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節神戸28―33東京ベイ（2025年12月13日ノエビアスタジアム神戸）5季目のシーズンが開幕し、4試合が行われた。悲願の初優勝を狙う昨季3位の神戸はホームで同準優勝の東京ベイに28―33で競り負けた。同6位の東京SGは同7位のBR東京を29―15で下した。同10位のトヨタは同11位の三重に、同12位の浦安は同9位の相模原に勝利した。1部は12チームがレギュラーシーズン各18試合を戦い、上位6