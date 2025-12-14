お笑いコンビ「NONSTYLE」井上裕介（45）が13日深夜に放送されたMBSテレビ「かまいたちの知らんけど」（土曜深夜0・28）に出演。1日に送られてきた誹謗中傷のDMなどの最大件数を明かした。今回は「嫌われ芸人バスツアー!癒しスポット巡ったら心穏やかになる、知らんけど」と題して放送され、ゲストに井上、お笑いコンビ「コロコロチキチキペッパーズ」のナダル、お笑い芸人・お見送り芸人しんいちが出演した。「嫌われ芸人