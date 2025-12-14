「香港スプリント・香港Ｇ１」（１４日、シャティン）ウインカーネリアンは１３日、オールウェザーコースを１周。動きを確認した鹿戸師は「三浦皇成騎手にお任せして、体調は文句ない」とうなずく。衰え知らずの８歳馬。「いつもレース前になると自分で体をつくって元気いっぱいにレースへ出る。それは海外でも同じ。馬体の張りもいいし、いい感じで出られるかな」と馬を信頼する。最強馬カーインライジングが立ちはだかるが