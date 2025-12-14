◇ムロオ関西大学ラグビーABリーグ入替戦（2025年12月13日宝が池球技場）A、Bリーグの入れ替え戦が京都市の宝が池球技場であり、摂南大（Aリーグ8位）が龍谷大（Bリーグ1位）を19―17で下して残留を決めた。龍谷大は19年ぶりのAリーグ復帰にわずかに届かなかった。立命大（A7位）は大体大（B2位）から9トライを奪って57―21で大勝した。＜摂南大＞一時は0―12とリードを許したが、後半12分からエンジンがかかって3連続トラ