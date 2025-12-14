◇関西学生アメリカンフットボールリーグ1部2部入れ替え戦（2025年12月13日たけびしスタジアム京都）1部と2部の入れ替え戦2試合が13日、京都市のたけびしスタジアム京都で行われた。同大（1部7位）はDB三島耕生（4年）が2インターセプトの活躍を見せ、龍谷大（2部2位）に21―7と快勝。甲南大（1部8位）は第4Q残り1分17秒に逆転TDを奪って京産大（2部1位）を下し、いずれも残留を決めた。＜同大＞置き土産の2インターセプ