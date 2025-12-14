■GI・阪神ジュベナイルフィリーズ（14日、阪神競馬場 芝1600m）【写真を見る】【競馬・阪神ジュベナイルフィリーズ】東大卒・篠原梨菜アナウンサーがデータで予想 ！ 本命はアランカール東京大学法学部卒のTBS篠原梨菜アナウンサー（29）が、GI・阪神ジュベナイルフィリーズをデータをもとにズバリ予想。今年6月からデビューし始めた若き2歳馬たちのGI戦線がスタートする。今年の阪神ジュベナイルフィリーズは、JRAのGIレースとし