ハワイ優勝旅行に参加しているソフトバンクの川瀬晃内野手（28）が12日（日本時間13日）、レギュラー奪取へ“マッスル化”に取り組んでいることを明かした。オフに入ってからボディービル大会にも出場経験のある知人にメニューを組んでもらい、精力的にウエートトレーニングに励んでいる。来季は長打力をアップさせることが目標。チーム内の激しい競争を勝ち抜くためにも、変化を恐れずに新たな挑戦をしていく。11年目のシーズ