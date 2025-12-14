「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）未勝利戦−サフラン賞と２連勝中のアルバンヌは１３日、栗東坂路を駆け上がって最終調整。穂苅助手は「状態は変わらず良さそうです。落ち着きがあり、テンションも気になりません。しっかり攻め、しっかり食べての体重なので減っても気にしていません」と自信を持って大舞台に送り出す。