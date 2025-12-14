【ブンデスリーガ】フランクフルト 1−0 アウクスブルク（日本時間12月13日／ヴァルトシュタディオン）【映像】堂安律、超絶ドリブル突破→衝撃カットイン弾フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、今季4ゴール目となる圧巻の先制点を挙げた。たった1人で組織を破壊したテクニックにファンたちも歓喜している。フランクフルトは日本時間12月13日、ブンデスリーガ第14節でアウクスブルクと対戦。堂安は右のサイドハーフとし