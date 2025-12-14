12月上旬、8年半ぶりに公式来日し、日本中を沸かせたのは『パイレーツ・オブ・カリビアン』などで世界中を席巻した俳優のジョニー・デップだ。「12月2日、30年ぶりに監督を務める映画『モディリアーニ！』のジャパンプレミアのため、六本木ヒルズ・TOHOシネマズでレッドカーペットを歩くと、ファンからは大歓声が沸き起こりました。さらに東京コミコンでは握手会に参加。ジョニーの遅刻や運営の不手際で大混乱が起きるなど、よく