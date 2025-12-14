現在、自宅には現在、猫、亀、クワガタ、メダカ、エビ、ドジョウと色々な生き物がいる。元々小さな頃から動物好きで、幼少時は猟犬に囲まれて生活していた。そんな人間なので動物を見ると「可愛い」とか「かっこいい」という思いが真っ先に浮かぶんだけど、その思いを他人には押し付けないように重々注意して生きている。10年以上前かな。アパート住まいをしていたとき、裏手に犬を飼う戸建てがあったが、そこの家は庭に犬を出しっ