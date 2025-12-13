株式会社ハピネットは、1980年代のSFドラマ「ナイトライダー」に登場した人工知能搭載車『ナイト2000』を再現したR/Cカー「R/C ナイトライダー（K.I.T.T.）」および「R/C ナイトライダー（K.A.R.R.）」を、2025年11月29日より全国で同時発売した。 両製品は、特徴的な流れるように光るLEDスキャナーライトを搭載し、劇中の姿を1/20スケールで忠実に再現している。価格は各7,678円（税込）で