◆ショートトラック全日本選手権第１日（１３日、東京辰巳アイスアリーナ）来年２月のミラノ・コルティナ五輪代表選考を兼ねる大会が開幕。男女２種目ずつがおこなれ、女子は長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が５００メートルと１５００メートルを制し２冠を達成した。５００メートルは４５秒２２９で黒川輝衣（ヨコハマタイヤジャパン）の３連覇を阻止。１５００メートルでは２分５０秒２０９で優勝し、五輪代表へ猛ア