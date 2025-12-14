◆ラグビーリーグワン２部▽第１節花園４０―１４愛知（１３日、愛知・パロマ瑞穂ラグビー場）５季目のリーグワンが開幕し、２部の花園（旧近鉄）はアウェーで愛知（旧豊田自動織機）に快勝。南アフリカ代表ＳＯマニー・リボック（２８）ら新戦力が活躍し、６トライを奪った。昨季は入替戦で敗れたが、３季ぶりの１部復帰へ向けて好発進した。近鉄特急がアウェー名古屋で快走した。昨季２部２位の花園が、同１位の愛知に６ト