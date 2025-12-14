カンテレの橋本和花子アナウンサーが、入社５年目で初挑戦したＣＳ放送「ＪＳＰＯＲＴＳ」でのオリックス戦実況を振り返った。６月２９日の楽天戦と８月３日の日本ハム戦（ともに京セラドーム大阪）で、同局６８年の歴史で初の女性アナによるプロ野球実況。「多くの女性が実況する世の中になっていけば」と思いをはせ、来季以降のさらなる飛躍を誓った。（取材・構成＝武田泰淳、南部俊太）―入社前から、野球実況が夢だ