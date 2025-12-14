第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で１５年ぶりの総合優勝を目指す早大が１３日、埼玉・所沢キャンパスで合同取材を行った。２年連続で山上りの５区を走り、名探偵コナンの主人公に似た姿から「山の名探偵」としても話題になった工藤慎作（３年）がチームの大黒柱。今季も全日本大学駅伝８区で日本人区間最高タイムを３０年ぶりに更新するなど勢いづくエースは来年３月、初のマラソン挑戦も予定だ。箱根路で頂点への謎を解