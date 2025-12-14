グラビアアイドルの藍野りな（24）が13日までに、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ワンピースショットを投稿した。デコルテを大胆に露出した、ふわふわワンピースで素足のままの姿を公開。「静かな夜ほど、自分の輪郭がはっきりする」とつづり、お菓子を食べながらのバックショットなどもアップした。さらに、別投稿では「お休みの日はお昼まで寝ててもいいよね」とブラウンのランジェリーショットも披露した。ファンや