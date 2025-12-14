スノーボードW杯女子パラレル大回転で5位の三木つばき＝コルティナダンペッツォ（共同）【コルティナダンペッツォ（イタリア）共同】スノーボードW杯は13日、イタリアのコルティナダンペッツォでパラレル大回転が行われ、女子は三木つばきが決勝トーナメントの準々決勝で敗れて5位だった。ザビーネ・パイアー（オーストリア）が優勝。竹内智香は1回戦で敗退して14位。男子は斯波正樹が7位に入り、全日本スキー連盟が定めるミラ