歌手近藤真彦（61）が13日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜午後1時54分＝関西ローカル）に出演。若かりし日の“スターぶり”について振り返った。今年は昭和元年から数えて100年目の「昭和100年」に当たることから、今回の番組では、近藤とダウンタウン浜田雅功（62）が、大阪で昭和レトロを感じられるスポットをめぐった。浜田が「若い時は、いろいろやってきたやん？ゲームとかそういうので…」と言うと、近藤は「あの頃って