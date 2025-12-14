◇ラグビーリーグワン ディビジョン1 第1節 カンファレンスB 東京ベイ33-28神戸(13日、ノエビアスタジアム神戸)5シーズン目となったラグビーリーグワンが開幕し、13日は各地で4試合が行われました。昨季2位のクボタスピアーズ船橋・東京ベイ対3位のコベルコ神戸スティーラーズはSO・李承信選手が約40メートルのペナルティゴールを決めるなど神戸が先に6点を先制します。さらに33分にはニュージーランド代表88キャップのアントン・