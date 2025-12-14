フルタ製菓は12月13日と14日の2日間、全国11拠点でクリスマスセールを開催している。各拠点の周辺住民への感謝とファンづくりが目的。本社工場（大阪府大阪市）や美原工場（大阪府堺市）では、近隣の住宅街を社用車や輸送車などが往来している。その日頃の感謝を伝えるものとして大阪で十数年前に開催されたのが発端。その後、各支店でも開催され、ファンづくりの性質も帯びるようになる。13日、取材に応じた梅山栄二取締