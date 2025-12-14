豪州ウインターリーグで第3号を放った巨人・石塚裕惺(C)産経新聞社オーストラリアでのウインターリーグに参加している巨人・石塚裕惺が、現地時間12月13日にアデレード・ジャイアンツの一員として、ブリスベン・バンディッツとのダブルヘッダー第1戦に「1番・遊撃」で先発出場。6回に第3号となる勝ち越しソロを、右越えに叩き込んだ。【動画】また逆方向へ…石塚裕惺の豪州ウィンターリーグ第3号をチェック驚異的なパワーとテ