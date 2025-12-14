広島の栗林と堂林はこの日、ボートレース宮島で開かれたトークショー、野球教室などのイベントに参加した。“外見とプレーヤーで生まれ変わるならどの選手？”というファンの質問に、栗林は「顔は鯉のプリンスなんで堂林さん。プレーヤーは（ドジャース）山本由伸。時代を彩っているし、MVPも受賞しているので」と回答。堂林が「選手は小さい頃に憧れていた松井秀喜さん。ああいう本塁打を打ちたいと思っていた。顔は栗林」と答