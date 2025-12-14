オリックスの山下と福永が13日、チームのオフィシャルスポンサーであるサムティホールディングス主催の「プロ野球選手と楽しむ！サムティドリームベースボールフェスタ2025inネスタリゾート神戸」に参加した。兵庫県三木市のネスタリゾート神戸内にあるサムティ野球部の練習場で開催。野球教室では講師役の山下が守備、福永が打撃を担当して約40人の子供たちを指導した。ノックの際に山下は「思い出になるかな」と、子供た