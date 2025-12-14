ロックバンド「Mrs.GREENAPPLE」が13日、都内でドキュメンタリー映画2作「FJORD」「THEORIGIN」のアンコール舞台あいさつを行った。2作で興行収入12億円を突破する大ヒット。NHK紅白歌合戦をもって活動のフェーズ2を終了する。大森元貴（29）は来年からのフェーズ3に向け「2でもけっこうやったけれど、ライブをやりたいっすね。ファンクラブも10周年なので、JAMS（ファンの総称）により密に感謝の気持ちを伝えたい」と意