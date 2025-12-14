ベラジオオペラは上村師を背にオールウェザーで最終調整。ゆったりと全身をほぐすように2F30秒1で駆け抜けた。指揮官は「いいですね。レースがあるのが分かっている感じ」と納得の表情。見守った月野木助手も「徐々に上がってきています。先生が積極的に促してくれているので。カイバも少しずつ競馬用に替えています」と出来に自信ありの様子だった。