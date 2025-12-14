JFLアトレチコ鈴鹿の元日本代表FW三浦知良（58）らが参加する「明治安田Presents三浦知良選手といっしょにサッカートレーニング体験イベント2025」が13日、堺市のJ―GREEN堺で開催された。小学3〜6年の約50人が1時間、ドリブル、パスの練習や大人数でのミニゲームなどで指導を受けた。三浦もミニゲームに入るとドリブルでゴール前に迫るプレーを披露したり、子供のゴールにはガッツポーズで盛り上げた。イベントの最後には参